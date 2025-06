Snoop Dogg, scelto l'attore protagonista: cosa sappiamo sul biopic

Jonathan Daviss interpreterà il protagonista nell’attesissimo film biografico diretto da Craig Brewer per Universal. La notizia è stata data in esclusiva dal magazine statunitense Deadline. Ecco ciò che si sa finora della pellicola più attesa dai fan del rapper americano e icona di cultura pop



Jonathan Daviss interpreterà il protagonista (e soggetto) nell’attesissimo film biografico diretto da Craig Brewer per Universal. La notizia è stata data in esclusiva dal magazine statunitense Deadline. Daviss, attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Outer Banks, è stato scelto come interprete principale poco dopo che lo studio ha confermato Craig Brewer, regista celebre per aver diretto Hustle & Flow, alla guida del progetto. Ecco di seguito tutto ciò che si sa finora della pellicola più attesa dai fan del rapper americano e icona di cultura pop, Snoop Dogg appunto.

Produzione e team creativo La produzione del film biografico su Snoop Dogg sarà affidata a un team di spicco, composto dallo stesso Snoop Dogg, da Brian Grazer e da Sara Ramaker, presidente di Death Row Pictures. La pellicola segnerà il debutto di Death Row Pictures nel settore cinematografico, grazie a un nuovo accordo complessivo stipulato con NBCUniversal Entertainment & Studios. La supervisione del progetto sarà affidata a Ryan Jones, Senior Vice President dello Sviluppo Produzione, e a Tony Ducret, Direttore dello Sviluppo per Universal, che guideranno il progetto per conto dello studio cinematografico.

Carriera e background di Jonathan Daviss Originario di Houston, Jonathan Daviss è l'attore che vestirà i panni del protagonista Snoop Dog. Daviss ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Pope nella serie Outer Banks su Netflix. Nel 2022, ha recitato nel film Do Revenge, condividendo il cast con Sophie Turner, Maya Hawke e Austin Abrams. Tra i suoi altri lavori figurano i titoli Age of Summer e Edge of the World, che hanno contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama audiovisivo.

Trama e focus narrativo Il biopic si concentrerà sulla vita di Calvin Broadus Jr., meglio conosciuto come Snoop Dogg, e sul suo ingresso nell'ambiente dell'hip hop della West Coast. Il film racconterà il percorso che ha portato l'artista ad adottare il nome d'arte Snoop Doggy Dogg, poi semplificato, e a diffondere il suo stile rilassato e le liriche incisive all'interno della Death Row Records. Qui Snoop Dogg ha collaborato con Dr. Dre alla creazione del suo album di debutto, Doggystyle, che ha avuto un impatto fondamentale nel panorama musicale.

Evoluzione mediatica e popolarità trasversale Oltre alla musica, il film mostrerà come Snoop Dogg abbia esteso la sua presenza a vari media, diventando una figura di spicco anche al di fuori del mondo hip hop. Tra gli esempi più emblematici, la sua collaborazione con Martha Stewart e la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si è distinto come uno dei momenti più memorabili della copertura offerta da NBC e Peacock.