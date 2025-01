Snoop Dogg suona a un evento pro Trump, fan delusi e arrabbiati

Le dichiarazioni anti Trump del passato

Come ricorda The Hollywood Reporter, in passato Snoop Dogg si era espresso in modo piuttosto critico nei confronti di Trump. Nel 2016 aveva condiviso un video su Instagram in cui fumava mentre ascolta FDT di YG e Nipsey Hussle, dicendo: “Non voteremo per te, sfigato”. Nel video di Nightfall Remix (BADBADNOTGOOD X KAYTRANADA- Lavender), invece, sparava con una pistola da clown a un attore che impersonava Trump truccato da pagliaccio. “Tutti voi dipendenti federali che non state prendendo lo stipendio, come diavolo potete votare di nuovo per Donald Trump - aveva detto in occasione dello shutdown del 2019 – se lo farete, siete tutti degli stupidi figli di p*****a”.