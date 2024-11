5/30 ©Getty

Bruce Springsteen aveva supportato apertamente Kamala Harris, definito in un suo comizio Trump un "tiranno" e aprendo per la prima volta un concerto con She's the One. In uno show dopo le elezioni, The Boss ha invece esordito con un altro raro brano di apertura, Long Walk Home. "Questa è una preghiera combattiva per il mio paese", ha detto

