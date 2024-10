Kamala Harris, attrici che sono state presidenti Usa in film e serie

15/21 ©Webphoto

Si è accomodata nello Studio Ovale anche Geena Davis: nella serie tv Una donna alla Casa Bianca (Commander in Chief), andata in onda tra il 2005 e il 2006, interpreta Mackenzie Allen. Ex deputata e indipendente politica, viene scelta come vicepresidente e dopo la morte del commander in chief diventa la prima donna a ricoprire la carica di leader degli Stati Uniti. In un’intervista, Davis ha raccontato come questo ruolo sia stato importante per lei, perché ritiene fondamentale che ragazze e ragazzi vedano donne di potere sullo schermo