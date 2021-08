Il primo trailer offre una panoramica sull’evento catastrofico che ha colpito il mondo intero. Lo show tanto atteso farà il proprio debutto con un doppio episodio il 13 settembre 2021 Condividi:

Si avvicina sempre più il 13 settembre 2021, data nella quale arriverà negli Stati Uniti l’attesissima serie “Y: The Last Man”. Si tratta dell’adattamento del celebre fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. FX ha condiviso online il primo trailer dello show, che ha esaltato i fan in giro per il mondo.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto Ritmo incalzante per una serie che, probabilmente, giunge in un’epoca perfetta per essere apprezzata da un gran numero di spettatori, considerando le tematiche proposte e le analisi avanzate dal fumetto. Nel filmato è possibile assistere alle primissime fasi dell’evento apocalittico che ha cambiato la vita sul nostro Pianeta. Il sesso maschile non esiste più, o così sembra. Vi è infatti un sopravvissuto, l’unico uomo al mondo.

Y: The Last Man, cosa sappiamo Alla base del fumetto, così come della serie TV, vi è un evento catastrofico senza precedenti. Tutti i mammiferi di sesso maschile perdono la vita. Concentrandoci sul genere umano, si tratta di uno sconvolgimento che scuote le fondamenta delle società mondiali. I governi si ritrovano in ginocchio, alle prese con il collasso di un sistema. Inutili i tentativi di ripopolare la Terra in laboratorio, sfruttando embrioni o sperma congelati. È tutto inspiegabilmente inutilizzabile. È come se ogni traccia dell’uomo sia stata spazzata via da madre natura. Non tutto è perduto, però, considerando come vi siano due esemplari di maschi sfuggiti a morte certa. Si tratta di Yorick Brown e della sua scimmia Ampersand.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eliza Clark (@elizaaclarkw)