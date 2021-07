Le migliori serie tv da vedere ad agosto

14/14 @Fox

Only Murders in the Building (Disney+): da martedì 31 agosto. Genere: Comedy. Cast: Steven martin, Martin Short, Selena Gomez. Trama: Tre estranei condividono la stessa ossessione per il true crime. Si ritrovano di colpo coinvolti in un delitto e decidono di avviare il proprio podcast in diretta, conducendo indagini personali.

Only Murders in the Building, il teaser della serie con Selena Gomez