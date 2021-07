The Chair, il trailer della serie Netflix con Sandra Oh

Sandra Oh, apprezzatissima attrice volto di “Grey's Anatomy” e “Killing Eve”, è pronta a conquistare il cuore dei fan con un'altra performance importante che fa luce su un tema di grande attualità quale la difficoltà delle donne chiamate a ricoprire ruoli di responsabilità e di prestigio. L'attrice canadese è la protagonista di “The Chair”, serie in sei episodi che debutta su Netflix il prossimo 20 agosto . A poco meno di un mese dall'uscita, sono disponibili le prime immagini del trailer ufficiale.

La trama di “The Chair”

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

Il trailer di “The Chair”, che uscirà in Italia con il titolo “La Direttrice - The Chair” - dice molto del tono della miniserie scritta da Amanda Peet con David Benioff, quest'ultimo coinvolto nel progetto anche in veste di showrunner con D.B. Weiss (insieme sono stati creator e showrunner di “Game of Thrones”). La serie racconta la storia di Ji-Yoon Kim, una professoressa impegnata alla Pembroke University, prima donna non bianca ad assumere la guida del dipartimento di inglese. I pregiudizi e le difficoltà sono all'ordine del giorno in un ambiente, come quello universitario, notoriamente governato da uomini.

La protagonista è chiamata a superare sfide quotidiane, anche per via del suo coinvolgimento sentimentale con uno dei docenti, uno dei punti su cui si consumerà lo scontro con i colleghi, molti dei quali si allontanano da lei nel momento in cui assume il nuovo incarico. I conflitti maggiori, naturalmente, si presentano con i membri più anziani del dipartimento che temono il cambiamento del sistema, invece auspicato dai colleghi più giovani. Le vicende sono raccontate con registri diversi, più e meno seri ed il prodotto si classifica a tutti gli effetti come dramedy. Dirige “The Chair” Daniel Gray Longino, regista di “Un uomo, un mostro e un mistero”. La serie debutterà su Netflix il 20 agosto e sarà disponibile anche su Sky Q e NOW.