Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

In Treatment (Sky): da martedì 27 luglio. Genere: Drama. Cast: Uzo Aduba, Joel Kinnamon. Trama: Mentre si trova ad affrontare alcune questioni personali alquanto delicate, la dottoressa Brooke Lawrence, una rinomata psicoterapeuta, si occupa di tre pazienti in cura da lei, Eladio, Colin e Laila. Eladio lavora come infermiere privato presso una famiglia facoltosa; Colin è un milionario che recentemente è stato in prigione per reati finanziari; Laila è una teenager in lotta col mondo, con sé stessa e con sua nonna, Rhonda.

Torna In Treatment e indaga su incrinature anima