Atypical 4, è uscito il trailer ufficiale

In anteprima le immagini dell'ultima stagione dello show che si comporrà di dieci episodi. "I migliori finali sono atipici" scrive sui social il colosso di streaming

“I migliori finali sono atipici”, annuncia Netflix che ha rilasciato il trailer ufficiale della stagione finale di “Atypical”, lo show creato scritto e prodotto da Robia Rashid. Le avventure di Sam Gardner stanno per avviarsi alla conclusione con una stagione, la quarta, articolata in dieci episodi che si annunciano divertenti ma soprattutto carichi di emozione. I fan dovranno attendere fino al prossimo 9 luglio per le nuove puntate, disponibili in streaming su Netflix, visibili anche su Sky Q e NOW.

“Atypical 4”: l'agognato traguardo del college approfondimento Atypical 4, data d'uscita e foto della quarta e ultima stagione Finalmente arriva il college per i protagonisti di “Atypical”, la grande avventura targata Netflix che si avvia alla annunciata conclusione. Un nuovo orizzonte si spalanca davanti al giovane Sam, diciannovenne personaggio principale della serie che ne racconta le vicende fin dal 2017, anno della messa in onda della prima stagione. Sam e compagni attraversano quella fase della crescita in cui vengono prese alcune decisioni cruciali che determinano la direzione della vita adulta. Per Sam, ragazzo che soffre di un disturbo dello spettro dell'autismo, la Sindrome di Asperger, il percorso può rivelarsi ancora più sorprendente e sia lui che la sua famiglia dovranno affrontare i cambiamenti importanti di questa fase della crescita legata alla fuoriuscita dal nido domestico. Gli affetti saranno al centro degli ultimi episodi, come anticipano le immagini del trailer: Sam e i suoi amici non mancheranno di divertirsi e di trovare soluzioni insolite alle sfide che porteranno ciascuno al proprio percorso di indipendenza personale ed emotiva che caratterizza la meravigliosa età in cui si pongono le basi per la ricerca di se stessi. L'ultima stagione disponibile, la terza, era andata in onda lo scorso novembre. Nella stagione 4 torneranno tutti gli interpreti del cast principale, dal protagonista Keir Gilchrist (Sam Gardner) a Michael Rapaport (Doug Gardner), fino a Jennifer Jason Leigh (Elsa Gardner) e Jenna Boyd (Paige).