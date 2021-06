Atypical 4, data d'uscita e foto della quarta e ultima stagione

Attesa finita per i fan di “Atypical”, la serie tv con protagonista Sam, un ragazzo con la sindrome di Asperger. Le nuove puntate andranno in onda dal prossimo 9 luglio su Netflix, visibili anche su Sky Q e NOW. Rilasciate anche le foto con alcune immagini in anteprima. “Atypical 4” rappresenta la già annunciata conclusione della serie in onda sulla popolare piattaforma di streaming dal 2017.