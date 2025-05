George Wendt, addio alla star della serie Cheers. Aveva 76 anni

L'attore americano era noto per il ruolo del brontolone Norm Peterson nella celebre serie tv nota in Italia come Cin cin. Era lo zio dell’attore Jason Sudeikis, protagonista della serie pluripremiata Ted Lasso

George Wendt, noto per il ruolo di Norm Peterson nella storica sitcom Cin Cin (titolo originale Cheers), è morto all’età di 76 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia nella mattinata di martedì 20 maggio, come riportato da People.com. "George era un padre affettuoso, un amico amato e un confidente per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancherà per sempre", si legge nel comunicato diffuso dalla portavoce Melissa Nathan. L’attore si è spento serenamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note.

Il successo con Cin Cin e i personaggi cult Volto simbolo della comicità americana anni ’80, Wendt è diventato popolare grazie alla sua interpretazione di Norm Peterson, cliente fisso del bar Cheers. Il personaggio, che da contabile si reinventava decoratore e persino assaggiatore di birra, è apparso in tutti i 270 episodi della serie trasmessa tra il 1982 e il 1993, ricevendo sei nomination consecutive agli Emmy come miglior attore non protagonista in una comedy. Il successo sul piccolo schermo era stato preceduto dagli esordi con la compagnia comica Second City di Chicago e con il programma cult Saturday Night Live, dove interpretò l’esilarante “superfan” Bob Swerski, tifoso dei Chicago Bears. Wendt raccontava con ironia il dietro le quinte delle riprese: “All’inizio bevevo davvero tutto, era disgustoso. Poi ho capito che bastava farlo solo quando la camera era puntata su di me. Quella è recitazione”, ricordava parlando della finta birra sul set.