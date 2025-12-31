Taylor Swift, 600 $ donati a una donna che ha lavorato alla partita di Kelce a NataleSpettacolo ©Getty
Un gesto inatteso accaduto il 25 dicembre: all’Arrowhead Stadium di Kansas City, una giornata di lavoro ordinaria si è trasformata in un momento indimenticabile per una dipendente dello stadio. Al centro della vicenda c’è la pop star dei record, presente sugli spalti per sostenere il suo fidanzato e i Kansas City Chiefs. La musicista è stata protagonista di un gesto di generosità che ha profondamente colpito il personale impegnato durante la partita natalizia
Il giorno di Natale, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, una giornata di lavoro ordinaria si è trasformata in un momento indimenticabile per una dipendente dello stadio. Al centro della vicenda c’è Taylor Swift, presente sugli spalti per sostenere il suo fidanzato Travis Kelce e i Kansas City Chiefs, protagonista di un gesto di generosità che ha profondamente colpito il personale impegnato durante la partita natalizia.
Swift, 36 anni, ha assistito alla gara di Natale dei Kansas City Chiefs per supportare il suo fidanzato Travis Kelce. Al termine dell’incontro, la cantante di Wood ha deciso di ringraziare concretamente i lavoratori dell’Arrowhead Stadium, distribuendo mance particolarmente generose. Tra coloro che hanno beneficiato di questo gesto c’è Robyn, una dipendente dello stadio che ha raccontato la propria esperienza sui social network.
Il racconto di Robyn
Robyn ha condiviso la sua storia in un post pubblicato su Facebook all’interno del gruppo Taylor Swift’s Vault. Nel suo messaggio ha spiegato che stava lavorando all’Arrowhead Stadium il giorno di Natale, impegnata a completare la sua lista di attività di fine stagione e a conversare con i colleghi, quando si è verificato qualcosa di del tutto inaspettato.
Nel suo racconto, la donna ha scritto di aver visto inizialmente passare Donna Kelce, seguita poi da Travis Kelce e da Taylor Swift. La cantante, secondo quanto riportato, si muoveva tra il personale augurando a tutti buon Natale. Poco dopo, si è avvicinata a Robyn per dirle “grazie mille per aver lavorato a Natale, per favore prendi questo.”.
L’incontro con Taylor Swift e Travis Kelce
Robyn ha descritto l’atteggiamento di Taylor Swift e Travis Kelce come estremamente caloroso. I due, ha raccontato, “sorridevano tantissimo e continuavano a dire ‘Buon Natale, grazie per aver lavorato a Natale’”.
Di fronte a quella scena, la donna che ha ricevuto il dono in denaro dalla pop star ha spiegato che “la mia mente si è completamente bloccata.”, aggiungendo che è riuscita soltanto a rispondere “Buon Natale e grazie mille.”.
Dopo che la coppia si è allontanata, Robyn ha finalmente guardato ciò che teneva in mano. In quel momento ha scoperto che si trattava di 600 dollari.
Un importo che cambia una giornata
Nel suo post, Robyn ha sottolineato che quei 600 dollari rappresentavano “il mio intero stipendio di due settimane”. Ha inoltre spiegato che aveva appena speso la stessa cifra per i regali di Natale destinati a otto bambini. Di fronte a quella coincidenza, l’emozione ha preso il sopravvento: “Ho iniziato subito a piangere”, ha raccontato.
La donna ha aggiunto di essere tornata a casa senza riuscire a spendere il denaro ricevuto. Ha spiegato di aver incorniciato una delle banconote e di non aver ancora utilizzato il resto.
La decisione di condividere la storia
La donna ha chiarito di aver voluto raccontare l’accaduto a persone che potessero apprezzarlo insieme a lei, motivo per cui ha scelto di pubblicare il messaggio nel gruppo dedicato ai fan di Taylor Swift.
Nella parte conclusiva del suo post, Robyn ha scritto: “Taylor e Travis sono persone meravigliosamente gentili. È tutto vero, persone incredibili e molto gentili. Buon Natale e buon compleanno a me”.
Le emozioni di Travis Kelce e il suo futuro
Prima del gesto di Taylor Swift nei confronti dei dipendenti dello stadio, Travis Kelce aveva già suscitato forti emozioni tra i tifosi durante quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita casalinga all’Arrowhead Stadium.
Dopo l’incontro, il veterano della NFL ha dichiarato di provare “una quantità enorme di emozioni”, come riportato dall’Associated Press.
Durante la conferenza stampa post-partita, Kelce ha spiegato: “Hai tutto il mondo che ti guarda. Puoi scendere in campo con i ragazzi più giovani in prima serata televisiva. Ragazzi giovani che hanno l’opportunità di assaporare cosa significa questa vita nella NFL”.
Interrogato in modo diretto sul possibile ritiro, Travis Kelce ha risposto: “Lascerò che sia una decisione che prenderò con la mia famiglia, i miei amici e l’organizzazione dei Chiefs quando arriverà il momento”.
