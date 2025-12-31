Un gesto inatteso accaduto il 25 dicembre: all’Arrowhead Stadium di Kansas City, una giornata di lavoro ordinaria si è trasformata in un momento indimenticabile per una dipendente dello stadio. Al centro della vicenda c’è la pop star dei record, presente sugli spalti per sostenere il suo fidanzato e i Kansas City Chiefs. La musicista è stata protagonista di un gesto di generosità che ha profondamente colpito il personale impegnato durante la partita natalizia



Il giorno di Natale, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, una giornata di lavoro ordinaria si è trasformata in un momento indimenticabile per una dipendente dello stadio. Al centro della vicenda c’è Taylor Swift, presente sugli spalti per sostenere il suo fidanzato Travis Kelce e i Kansas City Chiefs, protagonista di un gesto di generosità che ha profondamente colpito il personale impegnato durante la partita natalizia. Swift, 36 anni, ha assistito alla gara di Natale dei Kansas City Chiefs per supportare il suo fidanzato Travis Kelce. Al termine dell’incontro, la cantante di Wood ha deciso di ringraziare concretamente i lavoratori dell’Arrowhead Stadium, distribuendo mance particolarmente generose. Tra coloro che hanno beneficiato di questo gesto c’è Robyn, una dipendente dello stadio che ha raccontato la propria esperienza sui social network.

Il racconto di Robyn Robyn ha condiviso la sua storia in un post pubblicato su Facebook all’interno del gruppo Taylor Swift’s Vault. Nel suo messaggio ha spiegato che stava lavorando all’Arrowhead Stadium il giorno di Natale, impegnata a completare la sua lista di attività di fine stagione e a conversare con i colleghi, quando si è verificato qualcosa di del tutto inaspettato. Nel suo racconto, la donna ha scritto di aver visto inizialmente passare Donna Kelce, seguita poi da Travis Kelce e da Taylor Swift. La cantante, secondo quanto riportato, si muoveva tra il personale augurando a tutti buon Natale. Poco dopo, si è avvicinata a Robyn per dirle “grazie mille per aver lavorato a Natale, per favore prendi questo.”. Approfondimento Taylor Swift: "No al Super Bowl mentre il mio fidanzato rischia"

L’incontro con Taylor Swift e Travis Kelce Robyn ha descritto l’atteggiamento di Taylor Swift e Travis Kelce come estremamente caloroso. I due, ha raccontato, “sorridevano tantissimo e continuavano a dire ‘Buon Natale, grazie per aver lavorato a Natale’”. Di fronte a quella scena, la donna che ha ricevuto il dono in denaro dalla pop star ha spiegato che “la mia mente si è completamente bloccata.”, aggiungendo che è riuscita soltanto a rispondere “Buon Natale e grazie mille.”.

Dopo che la coppia si è allontanata, Robyn ha finalmente guardato ciò che teneva in mano. In quel momento ha scoperto che si trattava di 600 dollari. Approfondimento Taylor Swift e Travis Kelce, matrimonio a Rhode Island nel 2026

Un importo che cambia una giornata Nel suo post, Robyn ha sottolineato che quei 600 dollari rappresentavano “il mio intero stipendio di due settimane”. Ha inoltre spiegato che aveva appena speso la stessa cifra per i regali di Natale destinati a otto bambini. Di fronte a quella coincidenza, l’emozione ha preso il sopravvento: “Ho iniziato subito a piangere”, ha raccontato. La donna ha aggiunto di essere tornata a casa senza riuscire a spendere il denaro ricevuto. Ha spiegato di aver incorniciato una delle banconote e di non aver ancora utilizzato il resto. Approfondimento Taylor Swift e Travis Kelce saranno la nuova coppia Netflix?

La decisione di condividere la storia La donna ha chiarito di aver voluto raccontare l’accaduto a persone che potessero apprezzarlo insieme a lei, motivo per cui ha scelto di pubblicare il messaggio nel gruppo dedicato ai fan di Taylor Swift. Nella parte conclusiva del suo post, Robyn ha scritto: “Taylor e Travis sono persone meravigliosamente gentili. È tutto vero, persone incredibili e molto gentili. Buon Natale e buon compleanno a me”. Approfondimento Taylor Swift e Travis Kelce, il post di fidanzamento è da record