Taylor Swift e Travis Kelce, il post di fidanzamento è da record

Oltre due milioni e mezzo di persone hanno ricondiviso l’annuncio di fidanzamento di Taylor Swift e di Travis Kelce, che la coppia ha pubblicato il 26 agosto su Instagram. Secondo Meta, proprietaria del social network, il viralissimo post che includeva una serie di foto dei due innamorati – il tight end dei Kansas City Chiefs in ginocchio per la proposta, la popstar visibilmente emozionata che gli accarezza il viso prima di un abbraccio – aveva superato la quota di un milione di condivisioni in appena sei ore, più di qualsiasi altro post sulla piattaforma. Come riporta Billboard, inoltre, nella prima ora di pubblicazione il post aveva già ottenuto 14 milioni di “Mi piace”, che oggi sono più che raddoppiati. “La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano”, recita la didascalia. In uno scenario da favola, un giardino pieno di fiori, spicca anche l’anello di fidanzamento disegnato da Kindred Lubeck e prodotto da Artifex Fine Jewelry con un taglio di brillante “Old Mine”. Oltre agli Swifties e ai fan della coppia, anche la cantante Gracie Abrams si è congratulata con la cantante durante la sua esibizione a Città del Messico. Inaspettati, invece, gli auguri del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in passato aveva definito Swift una “cantante woke” che “non è più di moda” e che lui aveva addirittura detto di odiare. “Penso che sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo”, ha detto stavolts di Travis Kelce. “E penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna”. Il fidanzamento arriva dopo due anni di frequentazione. “Travis in realtà le ha fatto la proposta, oh, forse due settimane fa, non proprio due settimane fa”, ha detto ad ABC News 5 Cleveland Ed Kelce, il padre del campione di football. “Doveva rimandarla fino a questa settimana. Credo che lei stesse diventando un po’ irrequieta, ma lui doveva rimandare a questa settimana, sapete, per organizzare qualcosa di grandioso, per renderlo un grande evento speciale”.