Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, in uscita il 3 ottobre

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taylor Swift, il nuovo album “The Life of a Showgirl” in uscita il 3 ottobre

Musica
©IPA/Fotogramma

The Life of a Showgirl in uscita il 3 ottobre, sarà il primo album inedito dopo The Tortured Poets Department, uscito ad aprile 2024, che ha battuto record di streaming e vendite

Dopo aver annunciato a sorpresa il titolo del suo dodicesimo album nel podcast New Heights, la data di uscita dei dodici brani tra cui quello in collaborazione con l'amica Sabrina Carpenter, è ora ufficiale: il 3 ottobre. E dopo un anno e mezzo di attesa i fan di Taylor Swift hanno finalmente una data da cui far partire il conto alla rovescia. Per la popstar si aprono nuovi orizzonti e il colore scelto a rappresentarli è l'arancione, un concentrato vitaminico di good energies.

l'annuncio e l'attesa dei fan

L'annuncio è giunto nel corso della puntata di New Heights Show, il podcast condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason. Con un sorriso complice ha pronunciato poche parole: “This is my brand new album, The Life of a Showgirl”. 

un album che farà ballare

Secondo Travis Kelce, The Life of the Showgirl sarà un album che farà ballare. L'ultima fatica della popstar è disponibile in preorder in esclusiva sullo Shop Universal nei formati fisici vinile, cd + poster e musicassetta. La cover della versione in vinile vede la Swift, in parte sott'acqua stretta in un outfit sberluccicante con tanto di paillettes e gioielli.   

"Volevo farlo fa tempo"

In occasione dell'annuncio, l'artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato Cd Deluxe: Sweat and Vanilla Perfume, It's Frightening, It's Rapturous e It's Beautiful. The Life of a Showgirl sarà il primo album inedito dopo The Tortured Poets Department, uscito ad aprile 2024, che ha battuto record di streaming e vendite. Nel frattempo, Swift ha portato a termine l’Eras Tour, il tour più redditizio della storia della musica, e a maggio 2025 ha riacquisito i diritti delle prime sei registrazioni originali, completando la missione iniziata con i re-recordings delle sue vecchie opere.

Approfondimento

Taylor Swift annuncia il nuovo album “The Life of a Showgirl”

Spettacolo: Ultime notizie

Red Valley Festival, Alan Walker si racconta a Sky Tg24

Valentina Clemente

Red Valley 2025, il secondo giorno è di Walker, Sfera, Ghali e Morad

Valentina Clemente

Power To The People, la raccolta che celebra John Lennon e Yoko Ono

Musica

L'attivismo politico di John Lennon e Yoko Ono, i tributi alla pace e alle proteste non violente...

Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, in uscita il 3 ottobre

Musica

The Life of a Showgirl in uscita il 3 ottobre, sarà il primo album inedito dopo The...

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, il trailer

Serie TV

Sono disponibili il trailer e il poster di LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the...

Spettacolo: Per te