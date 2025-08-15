Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, in uscita il 3 ottobre

The Life of a Showgirl in uscita il 3 ottobre, sarà il primo album inedito dopo The Tortured Poets Department, uscito ad aprile 2024, che ha battuto record di streaming e vendite

Dopo aver annunciato a sorpresa il titolo del suo dodicesimo album nel podcast New Heights, la data di uscita dei dodici brani tra cui quello in collaborazione con l'amica Sabrina Carpenter, è ora ufficiale: il 3 ottobre. E dopo un anno e mezzo di attesa i fan di Taylor Swift hanno finalmente una data da cui far partire il conto alla rovescia. Per la popstar si aprono nuovi orizzonti e il colore scelto a rappresentarli è l'arancione, un concentrato vitaminico di good energies.

l'annuncio e l'attesa dei fan

L'annuncio è giunto nel corso della puntata di New Heights Show, il podcast condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason. Con un sorriso complice ha pronunciato poche parole: “This is my brand new album, The Life of a Showgirl”.

un album che farà ballare

Secondo Travis Kelce, The Life of the Showgirl sarà un album che farà ballare. L'ultima fatica della popstar è disponibile in preorder in esclusiva sullo Shop Universal nei formati fisici vinile, cd + poster e musicassetta. La cover della versione in vinile vede la Swift, in parte sott'acqua stretta in un outfit sberluccicante con tanto di paillettes e gioielli.



"Volevo farlo fa tempo"

In occasione dell'annuncio, l'artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato Cd Deluxe: Sweat and Vanilla Perfume, It's Frightening, It's Rapturous e It's Beautiful. The Life of a Showgirl sarà il primo album inedito dopo The Tortured Poets Department, uscito ad aprile 2024, che ha battuto record di streaming e vendite. Nel frattempo, Swift ha portato a termine l’Eras Tour, il tour più redditizio della storia della musica, e a maggio 2025 ha riacquisito i diritti delle prime sei registrazioni originali, completando la missione iniziata con i re-recordings delle sue vecchie opere.