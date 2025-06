Taylor Swift, dopo l'Eras Tour canta Shake It Off a Nashville. VIDEO

Sei mesi dopo l’ultimo concerto, la popstar si è esibita a sorpresa con la chitarra acustica durante un concerto di beneficenza al quale era presente anche il fidanzato Travis Kelce

Sei mesi dopo l’ultimo concerto dell’Eras Tour, Taylor Swift, chitarra acustica alla mano, si è esibita per la prima volta dal vivo e ha cantato a sorpresa il brano Shake It Off davanti a un pubblico sbalordito nel club Brooklyn Bowl di Nashville, nel Tennessee. La performance, che sembrava piuttosto improvvisata, ha entusiasmato i fan che si erano radunati nel locale per vedere il cantante Kane Brown, il musicista Chase Rice e altri artisti country nel concerto di beneficenza Tight Ends & Friends organizzato dalla Tight End University. La presenza di Swift aleggiava però nell’aria, dato che il suo fidanzato, il campione di football Travis Kelce, era tra gli ospiti dell’evento. Pochi, però, immaginavano che la popstar avrebbe suonato loro una piacevole serenata.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

UN'OSPITE SPECIALE “Vi interessa se porto un’ospite davvero, davvero, davvero speciale?”, ha chiesto Kane Brown dopo la sua esibizione. Taylor Swift è salita allora sul palco con la chitarra che aveva appena preso in prestito da Chase Rice. “Sai, l’unica cosa che i tight end hanno in comune con i musicisti di Nashville è che siamo tutti amici, giusto? Quindi, sai, siamo lassù e ci stiamo bevendo qualcosa”, ha detto la popstar mentre indicava la sezione della balconata dove stava tenendo banco con Travis Kelce. “E ci chiedevamo: “Quanto potrebbe essere rumoroso questo posto? In teoria, quanto potrebbe essere forte il canto qui dentro?”. Quindi, io ho risposto: “Non ho una chitarra”, ma poi Chase Rice ha detto: “Puoi usare la mia””. E ancora: “Vorremmo dedicarla ai nostri giocatori preferiti che giocheranno”, ha aggiunto, rielaborando la frase “players gonna play” della canzone Shake It Off. “E questi sono i tight end”. A metà del brano, si è rivolta a Kane Brown, che l’ha accompagnata con un altro strumento: “Davvero, avete mai visto un tamburello suonare così?”. Il musicista ha poi scherzato sull’accaduto in un post su Instagram: “Quando pensi di essere l’ospite speciale, ma non lo sei”, ha scritto nella didascalia della foto che lo ritrae in compagnia di Swift e di Kelce. Alla fine dell’esibizione, la popstar ha confermato che la performance era stata effettivamente improvvisata: “Potreste fare un applauso a questa fantastica band, che ha capito che avremmo suonato proprio tre minuti fa?”. Presto i social media si sono riempiti di video, subito diventati virali, che hanno immortalato il momento e l’atmosfera entusiasta presente tra il pubblico di Nashville. Approfondimento Taylor Swift ottiene un ordine restrittivo contro un suo stalker