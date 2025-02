Super Bowl, Taylor Swift ha supportato Travis Kelce

Per il secondo anno consecutivo, la presenza di Taylor Swift al Super Bowl ha tenuto banco sul web. Si è parlato dello scontro tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, dell'esibizione di Kendrick Lamar durante l'intervallo. Ma si è parlato anche della popstar, arrivata al Caesars Superdome di New Orleans per fare il tifo per Travis Kelce, con indosso una canotta bianca e il suo caratteristico rossetto rosso.

I Super Bowl di Taylor Swift

Le precedenti apparizioni di Taylor Swift alle partite di Travis Kelce hanno attirato l'attenzione dei media, per via degli outfit spesso a tema Chiefs. L'anno scorso, la popstar aveva optato per un corsetto nero corto e un paio di jeans, con una giacca rossa e bianca sulle spalle. Questa volta, invece, come tocco di rosso ha scelto il rossetto.

Reduce dall'Eras ​​​​Tour (FOTO) - che l'ha portata ad essere la prima artista della storia del pop con un tour da 2 miliardi di dollari -, la scorsa settimana era candidata a sei Grammy, tra cui album dell'anno e miglior album pop vocale per The Tortured Poets Department uscito lo scorso aprile (questa volta, però, non si è aggiudicata alcuna statuetta).