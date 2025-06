Marracash in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Dopo la Data Zero di Bibione il "King del Rap" è atteso allo Stadio Maradona per il primo live del tour che si concluderà a Messina il prossimo 5 luglio, un'occasione imperdibile per ascoltare i più grandi successi della sua carriera e i brani dell'ultimo album "È finita la pace"

Il primo tour negli stadi di Marracash, annunciato la scorsa estate, è finalmente iniziato venerdì 6 giugno con il concerto a Bibione, allo Stadio Comunale, una Data Zero che inaugura un giro che porterà il rapper in tutta l'Italia fino ai primi di luglio, con l'ultimo live a Messina allo Stadio Franco Scoglio.

Marracash è atteso a Napoli martedì 10 maggio col suo "Marra Stadi25". La location è, naturalmente, lo Stadio Maradona.

Lo show si annuncia imperdibile, un percorso tra i più grandi successi del rapper con un focus sui suoi ultimi tre ambum in studio, una trilogia avviata con Persona nel 2019, proseguita con Noi, Loro, gli Altri (2021) e arricchita da È finita la pace che è uscito lo scorso dicembre.

La curiosità è massima, specie per il debutto live dei brani del settimo e ultimo album in studio, un disco senza collaborazioni che mette al centro la musica di Marracash che ha anticipato le atmosfere di uno show senza precedenti nella sua carriera.

Nuovo album, nuovo show "Il tour è ufficialmente iniziato! Bibione, grande Data Zero! Non metterò troppi spoiler qui perché ci vediamo tra poco in giro in tutta Italia", così Marracash su Instagram dopo il concerto di Bibione, in provincia di Venezia, nel post fotografico con cui ha ringraziato il pubblico che ha partecipato alla data di apertura del "Marra Stadi25", il tour che lo ha riporato sul palco dopo l'esplosivo Marrageddon Festival dell'autunno del 2023.

Dall'Ippodromo di Agnano di Napoli, dove il 30 settembre 2023 Marracash si è esibito con molti altri artisti della scena nazionale da lui coinvolti, di nuovo nel capoluogo partenopeo, per uno show dove farà salire sul palco certamente Madame (protagonista con lui di uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo) e dove le soprese sono ancora tutte da scoprire.

Marracash è giunto a un nuovo step del suo percorso artistico e personale e ha avuto sei mesi per preparare uno spettacolo con coreografie, luci e scene in grado di esaltare la sua musica, vecchia e nuova. Nuovissimo è lo spirito con cui sono stati selezionati i brani di una scaletta che potrebbe essere eseguita in poco più di due ore.

La possibile scaletta del concerto di Napoli Tra i brani in scaletta del live che avrà inizio alle 21:00 circa al Maradona di Napoli, ampio spazio alle canzoni di È finita la pace, l'album pubblicato il 13 dicembre 2024, presentate per la prima volta dal vivo, assieme a quelle degli ultimi due album in studio. Non mancheranno i più grandi successi e le hit che hanno segnato la carriera di Marracash per i fan storici e non solo.

Di seguito l'elenco dei brani del live di Bibione, una sequenza che potrebbe essere ripetuta anche nel concerto di Napoli. Power Slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport - I muscoli

Cliffhanger

G.O.A.T - Il cuore

Body Parts - I denti

Bastavano le bricioli

Noi

Factotum

Laurea ad Honorem

Penthotal

Io

Dubbi

L'Anima (con Madame)

Nemesi

Brivido

Qualcosa in cui credere - Lo scheletro

Crash

Loro

Quelli che non pensano - Il cervello

Cosplayer

Poco di buono - Il fegato

È finita la pace

Per il tuo bene (Madame)

Crazy Love

Crudelia - I nervi

Mi sono innamorato di una AI

Lei

Bravi a cadere - I Polmoni

Nulla accade

∞ Love

Happy End