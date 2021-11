Marracash, il nuovo album Noi, loro, gli altri uscirà il 19 novembre

“Noi, loro, gli altri”, anche Elodie in cover

Le copertine dell'album sono tre: “Noi” sarà la principale, disponibile in tutti i formati (CD e Vinile). Le cover “Loro” e “Gli altri”, invece, si troveranno nella sola versione vinile in edizione limitata. Nella prima copertina il rapper posa al fianco di Elodie e di una serie di altri personaggi, compresa la sua manager Paola Zukar. In quella successiva Marracash, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è negli uffici Universal di Milano, insieme al suo staff, mentre nella terza c’è lui da solo in una folla di persone voltate di schiena.

Marracash, le sue parole

"So che stanno tutti a guardare quello che farò ed è una bella sensazione e guarda per me la roba è veramente figa. Sento che nessuno di loro possa dire qualcosa su quello che ho fatto. Ci abbiamo messo tutto e il disco ha una sua qualità" ha rivelato a Rolling Stone. "lo non so quanta gente si chiude in casa per tre mesi, senza dormire, prendendo i sonniferi e combinando tutti i macelli che ho combinato io per fare un album, non lo so. Secondo me io non sono più bravo degli altri però mi ci dedico di più. La gente pensa sia solo talento, ma è come per i calciatori, ti devi allenare continuamente".