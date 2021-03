Marracash, il testo del singolo "64 barre di paura"

approfondimento

Marracash in concerto, tour riprogrammato al 2022: le date

Lo show ha già messo alla prova decine di artisti ed è diventato rapidamente un punto di riferimento per tutti gli amanti del rap. Lo scopo è quello di far incontrare un rapper e un producer per comporre un brano inedito di 64 barre. Il brano in questione dovrà essere formato da rime inedite e dovrà essere senza ritornello. Al format hanno partecipato artisti come: Guè Pequeno, Nitro, Frah Quintale, Shablo, Ghemon, Night Skinny, Lazza, Madame, Anna e altri.

Marracash ha già partecipato a uno degli episodi insieme a Crookers e Nic Sarno. “Con il rap si possono fare tante cose: si può fare poesia, si può intrattenere, e sono tutte più o meno legittime. Secondo me non esiste un modo giusto o sbagliato di fare rap. Però, se vogliamo, 64 Bars è un format che riporta il rap alla sua vera essenza. Ho provato a fare una strofa davvero estrema. In questo caso, questo 64 Bars era uno sfoggio di muscoli all’ennesima potenza. Ho voluto fare una roba serrata e nuova rispetto a quello che faccio io. Ci sono degli elementi di novità per cui, sì. Ho dato il meglio”, queste le parole di Marracash.