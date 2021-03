Marracash in concerto, tour riprogrammato al 2022: le date

Dopo il grande successo riscosso con il suo ultimo lavoro in studio dal titolo “Persona”, Marracash riprogramma le date del suo tour a causa della pandemia

Era già tutto organizzato per la grande tournée che sarebbe partita nel 2020 e avrebbe consacrato il successo dell’album “Persona” con 13 date in giro per l’Italia. Marracash, ha dovuto però rinviare tutto all’anno successivo, a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e del distanziamento sociale imposto.