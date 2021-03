Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

LELIO, VINCENZO, GIUSEPPE: LE STORIE DI CHI NON C'È PIÙ

) . Sempre di più le zone rosse. Il Cts pensa a misure più restrittive. Draghi punta su una accelerazione delle somministrazioni per una via d'uscita (

L'Italia ha superato i 100 mila morti dall'inizio della pandemia. In aumento ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività resta al 7,5. E sul recovery il premier rilancia congedi, asili e parità di genere. Oggi riunione Gelmini-Speranza con Draghi, Figliuolo e i tecnici per il nuovo piano. Via libera al vaccino AstraZeneca anche nei soggetti over 65 anni esclusi quelli "estremamente vulnerabili" per particolari patologie. Von der Leyen accusa l'azienda sulla distribuzione. Da aprile nell'Ue le dosi disponibili dovrebbero essere 100milioni al mese.