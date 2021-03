12/33 ©Getty

Resterà indimenticabile la foto scattata a Papa Francesco in una Roma deserta il 15 marzo. Lasciato a piedi il Vaticano, si è prima recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rivolgere una preghiera alla Vergine. Poi ha percorso un tratto di via del Corso "come in pellegrinaggio" per raggiungere la chiesa di San Marcello al Corso dove ha pregato davanti al Crocifisso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché ponesse fine alla “Grande Peste”