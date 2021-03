Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 10 marzo. DIRETTA

Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione

L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. "Contenere oggi le varianti più pericolose e mitigare l'andamento dell'epidemia è essenziale per proteggere la campagna di vaccinazione", dice Rezza. In Alto Adige prolungato lockdown e registrato il primo caso di variante sudafricana a Bolzano. In Toscana focolai di variante inglese in una scuola in provincia di Siena. In Friuli questa mutazione è al 63%.