Il governo ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni nel decreto Sostegno per sostenere gli occupati con figli che non possono andare a scuola. "Nel Dl ho inserito una misura retroattiva perché le misure erano scadute a dicembre, prevede congedi straordinari Covid retribuiti almeno fino al 50% estesi fino ai figli minori di 16 anni”, ha annunciato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti