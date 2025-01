Ucraina, Seul conferma cattura di 2 nordcoreani da parte di Kiev. LIVE

Completata la costruzione della prima scuola sotterranea nella regione di Sumy. Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale di Sumy sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riferito dall'agenzia Ucraina Ukrinform. "La prima scuola sotterranea nella regione di Sumy è stata costruita in una delle comunità del distretto di Okhtyrka. I lavori sono stati completati alla fine dello scorso anno. Il rifugio anti-radiazioni è una struttura a duplice scopo e può essere utilizzato sia per organizzare un processo educativo ininterrotto e sicuro, sia per proteggere i residenti della comunità, se necessario", si legge nella dichiarazione. Il rifugio è progettato per ospitare 295 persone. La costruzione è stata finanziata attraverso una combinazione di risorse di bilancio statali, pari a 29,4 milioni di UAH, e fondi comunitari, per un totale di 1,6 milioni di UAH.