Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Putin vuole che ci vediamo”

Sarebbe in fase di preparazione l’incontro tra il tycoon degli USA e il Presidente Putin. A dichiararlo è proprio Trump: “Lui (Putin) vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando" ha annunciato ai giornalisti nella sua residenza in Florida. Alla domanda su un ipotetico accordo trilaterale tra lui, il Presidente della Russia e il leader cinese Xi Jinping, Trump ha risposto che questo verrà deciso in futuro. Ciò che per il momento è emerso, anche nelle ultime esternazioni in una conferenza stampa a Mar-a-Lago (la villa situata a Palm Beach), è la volontà di mettere fine al conflitto russo-ucraino nel minor tempo possibile. "Russia e Ucraina hanno perso centinaia di migliaia di uomini in una guerra che non sarebbe mai dovuta cominciare. Con me presidente non sarebbe iniziata. Ora bisogna farla finire ed è molto più complicato".