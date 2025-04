Guerra Ucraina, Trump: "Vorrei che Putin si fermasse". LIVE

"Stiamo parlando con la Russia. Vorrei che" Vladimir Putin "si fermasse": lo ha detto il presidente americano Donald Trump a bordo dell'Air Force One, dribblando però la domanda sullo stato dei negoziati per la pace in Ucraina. "Non mi piacciono i bombardamenti. I bombardamenti continuano e continuano. Ogni settimana persone e migliaia di giovani vengono uccisi ed è una cosa orribile che non sarebbe mai dovuta iniziare, e non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, al 100%", ha aggiunto Trump.

Aumenta il numero dei morti negli attacchi russi che hanno colpito la città ucraina di Kryvyi Rih il 4 aprile. Il capo del Consiglio di difesa locale, Oleksandr Vilkul, ha riferito di un uomo morto in ospedale, portando così a 20 il bilancio delle vittime. "Purtroppo, il numero delle vittime dell'attacco terroristico russo del 4 aprile è salito a 20 persone. Un uomo di 57 anni è morto in ospedale a causa di numerose ferite", ha riferito Vilkul citato da Rbc Ucraina.

