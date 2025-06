Royal Ascot, Kate Middleton non sarà presente: forfait improvviso

Forfait inatteso oggi per la principessa Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, alla seconda giornata delle storiche corse ippiche di Royal Ascot, inaugurate ieri - secondo costume - alla presenza di re Carlo III e della regina Camilla. Ad annunciare la defezione è stato un comunicato di Kenisngton Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. La nota ha un tenore tranquillizzante e spiega che la 43enne "principessa Catherine", mostratasi in apparente buona forma sabato scorso in pubblico con il marito e i tre figli per le cerimonie tradizionali di Trooping the Colour, la parata che suggella ogni anno a giugno il compleanno ufficiale (non anagrafico) di tutti sovrani di casa Windsor, è "dispiaciuta" della rinuncia; ma che resta "impegnata a cercare un buon equilibrio" fra doveri pubblici e vita privata "dopo la battaglia contro il cancro" diagnosticatole l'anno scorso. Rassicurazioni che non chiariscono tuttavia come mai la sua presenza fosse confermata fino a poche ore prima dell'evento; e come il suo nome comparisse ancora ieri nel calendario degli impegni dei membri della Royal Family: secondo un'agenda che di solito non viene modificata in extremis a cuor leggero. Inevitabile dunque il ritorno di qualche interrogativo sulle condizioni della futura regina, dopo la pesante chemioterapia subita l'anno scorso e l'annuncio fatto a settembre del 2024 in un commovente video alla nazione di essere stata dichiarata "in remissione".