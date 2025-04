Netanyahu a Washington, oggi l'incontro con Trump: i temi sul tavolo

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in visita a Washington dove è in programma - per questa sera - un incontro con il presidente americano Donald Trump . Sul tavolo il tema dei dazi, ma non solo: ci sono anche i dossier sull'Iran e sulla guerra a Gaza. I due leader terranno una conferenza stampa, alla Casa Bianca, dopo il faccia a faccia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI DAZI - E SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE ).

Il tema dei dazi

Netanyahu ha già incontrato il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. L'incontro ha riguardato i dazi al 17% (tre punti in meno di quelli imposti ai Paesi Ue, ndr) imposti alle esportazioni di beni negli Usa, principale partner commerciale di Israele, che entreranno in vigore mercoledì. I settori israeliani più colpiti sono quelli dell'alta tecnologia, della chimica e della farmaceutica ma anche quello della lavorazione dei diamanti. L'Associazione Manifatturiera d'Israele, secondo quanto riferito dal Times of Israel, ha calcolato in 2,3 miliardi di dollari l'anno l'impatto dei dazi e in 18mila-26mila i posti di lavoro a rischio.

La rotta dell'aereo di Netanyahu

Prima di arrivare negli Usa, l’aereo di Stato israeliano Wing of Zion, su cui ha viaggiato Netanyahu, ha seguito una rotta specifica per evitare di sorvolare Paesi ritenuti propensi a far rispettare il mandato di arresto emesso nei confronti del premier dalla Corte penale internazionale nel caso in cui il velivolo fosse stato costretto a un atterraggio di emergenza. Poiché Israele ritiene che Irlanda, Islanda e Paesi Bassi eseguirebbero il mandato di cattura della Cpi, l'aereo di Netanyahu ha invece sorvolato Croazia, Italia e Francia.