Media: “Netanyahu intende visitare la Casa Bianca lunedì". LIVE

Il New York Times ha pubblicato un video che mostra le ambulanze ed i camion dei pompieri palestinesi contrassegnati e con le luci di emergenza accese quando sono finiti sotto il fuoco israeliano a Gaza il mese scorso: lo riportano i media israeliani. Il filmato sembra contraddire le dichiarazioni di un portavoce militare, secondo il quale i veicoli "erano stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell'Idf (l'esercito, ndr) senza far o segnali di emergenza". Il giornale riporta che il video è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi, che secondo l'Onu è stato sepolto in una fossa comune. Nella dichiarazione di questa settimana, il portavoce dell'Idf per i media internazionali - il tenente colonnello Nadav Shoshani - ha detto che l'esercito "non ha attaccato casualmente un'ambulanza il 23 marzo" e che "in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze hanno eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica".