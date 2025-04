Al Jazeera: “Raid israeliano su moschea a Khan Younis”. LIVE

Due membri del parlamento britannico si sono visti negare l'ingresso in Israele oggi con l'accusa di sostenere le politiche contro lo Stato ebraico. Le autorità hanno negato l'autorizzazione ai parlamentari del partito laburista Abtisam Mohamed e Yuan Yang dopo che l'intervista per l'ingresso avrebbe rivelato che lo scopo della loro visita era "documentare le forze di sicurezza israeliane e diffondere una retorica d'odio contro Israele", afferma l'agenzia israeliana per l'immigrazione in una dichiarazione riportata dal Times of Israel. Mohamed e Yang sono atterrati in Israele alle 14:30 locali su un volo da Luton, Inghilterra, insieme a due dei loro assistenti. Durante l'intervista, i due parlamentari hanno affermato di essere arrivati ;;come parte di una delegazione ufficiale per conto del parlamento del Regno Unito, ma l'affermazione è stata valutata come falsa poiché nessuna entità israeliana ha verificato l'arrivo di tale delegazione. Il ministro degli Interni Moshe Arbel ha quindi deciso di negare l'ingresso a tutti e quattro gli individui "in conformità con la legge, e ha ordinato la loro espulsione da Israele", afferma l'autorità per la popolazione.