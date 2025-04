La Cina chiede agli Usa di "cancellare totalmente i dazi reciproci"

Il ministero del Commercio cinese ha chiesto agli Usa di "cancellare completamente" i dazi reciproci dopo che Washington ha annunciato un'esenzione per smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici di consumo. "Esortiamo gli Stati Uniti a fare un grande passo avanti per correggere i propri errori, cancellare completamente la pratica errata dei dazi reciproci e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco", ha dichiarato un portavoce del ministero. In riferimento all'esenzione, Pechino parla di "piccolo passo" da parte della Casa Bianca e afferma di stare "valutando l'impatto" della decisione.

Giorgetti: "Negoziati non semplici, serve un compromesso"

Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare delle tariffe. "Le cose sono complesse: ci sarà il viaggio della presidente Meloni, io sarò negli Stati Uniti la settimana successiva e incontrerò il segretario del Tesoro. È chiaro che il negoziato non è semplice perché gli interessi, in qualche modo, ognuno cerca di farli a casa propria", ha affermato Giorgetti in videocollegamento con la scuola politica della Lega. "Dobbiamo trovare una sintesi, un compromesso corretto, lo ribadisco, per trovare elementi di forza nel mondo del G7, cioè dei Paesi che condividono i principi di libertà e democrazia", ha sottolineato.

Giorgetti: "Da Trump scossone agli equilibri mondiali"

"È un momento di grande cambiamento in cui quello che veniva dato per scontato, dalle regole di comportamento alla globalizzazione, il commercio libero, sono messi pesantemente in discussione. Quindi, credo che sicuramente questo scossone che parte dall'amministrazione Trump, in parte dalla politica, ridisegnerà anche i confini ed equilibri mondiali non soltanto politici ma anche economici", ha detto Giorgetti. "Oggi si discute di dazi e di tariffe, diciamo un ritorno del mercantilismo. Ma occorre dire con tranquillità che il Wto è già morto da qualche anno". Quindi, il ministro ha ribadito la necessità di una riscrittura degli equilibri: "Questo momento chiamiamolo così, come le doglie di un parto, è il parto di un nuovo sistema in cui alcune regole dovranno essere riscritte, un nuovo ordine mondiale dovrà essere definito e tutto il mondo uscito da Bretton-Woods e dalla seconda guerra mondiale va risistemato".

Giorgetti: "Cina potenza economica e militare"

Dal punto di vista geopolitico e rispetto alla Cina, "gli Usa non possono accettare di essere insidiati da una potenza che ormai non è più soltanto economica, ma che diventa una potenza, tra vigolette, militare, con strumenti affatto nuovi", ha detto Giorgetti. "La competizione è su tante cose, ad esempio sull'Intelligenza artificiale. I cinesi sono più forti o meno forti? E questa corsa come condizionerà gli equilibri? Quindi, è in gioco questo tipo di partita e i dazi sono uno strumento che - in modo diciamo anche disinvolto e vedremo quanto efficace - l'amministrazione americana sta usando per cercare di riequilibrare quello che altrimenti diventerà uno squilibrio strutturale, definitivo e anche politicamente devastante", ha spiegato. "Il fatto che la sovracapacità cinese, in termini di beni, possa alla fine far risentire qualsiasi capacità industriale e tecnologica dell'Occidente è qualcosa che gli Stati uniti cercano di prevenire o evitare, prima che sia troppo tardi. Io do anche questo tipo di lettura", ha concluso Giorgetti.