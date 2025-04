Dazi, Trump: "Sono ottimista su un accordo con la Cina"

"Sono sempre andato d'accordo con Xi Jinping. Con gli altri Paesi stiamo dialogando, siamo in una buona posizione", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Intanto, lato europeo, il commissario Dombrovskis chiude all'ipotesi italiana su una possibile interruzione del Patto: "La clausola generale richiede una grave recessione economica nell'Ue o nell'area dell'euro, che ad oggi non c'è"

"Sono sempre andato d'accordo con Xi" e "penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina". A dirlo il presidente americano Donald Trump parlando dei dazi imposti a Pechino. "Stiamo parlando con molti Paesi, siamo in una buona posizione", ha poi riferito il leader Usa a proposito delle tariffe sospese per 90 giorni per tutti gli altri Stati. "Non è stato l'andamento dei Treasury a spingermi a una pausa sulle tariffe", ha spiegato. Infine, ha predicato calma sul dollaro, spiegando che il biglietto verde rimarrà "sempre la valuta di riferimento".

Ue, possibile tassa sulle Big Tech

L'Ue, intanto, avverte che i dazi americani rischiano di danneggiare molto di più gli States che l'Europa. E si parla di possibili contromisure che riguardino le Big Tech, ad esempio una tassa sui ricavi pubblicitari digitali, come riportato dalla presidente Ursula von der Leyen. Sulla questione, il ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies, ha invitato a grande cautela: "Non abbiamo vere alternative. Ho parlato nuovamente con alcuni rappresentanti aziendali che mi hanno detto che semplicemente non esistono provider di cloud o di intelligenza artificiale che offrano una scalabilità a cui si possa passare". In ogni caso, spiegano fonti di Bruxelles, il focus rimane il negoziato con l'America.

Niente sospensione del Patto di stabilità

La Commissione europea fa muro sulla sospensione completa del Patto di stabilità, come già avvenuto durante la pandemia di Covid-19, per i possibili sconvolgimenti nel commercio internazionale. "La clausola generale richiede una grave recessione economica nell'Ue o nell'area dell'euro", ha affermato il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis. "Ora una tale condizione non è soddisfatta. Stimiamo ancora una crescita economica nell'Ue, anche tenendo conto dell'effetto dei dazi di Trump". Il commissario Ue ha avvertito che ogni stima sull'effetto dei dazi è ancora difficile: "È chiaro che saranno proprio gli Stati Uniti a essere la parte più danneggiata", con una "riduzione del potere d'acquisto dei consumatori, l'erosione dei salari reali e l'aumento dei costi dei beni intermedi importati per la produzione". Anche se, dice, "le tariffe già in vigore rappresentano comunque un duro colpo per l’economia globale".