Ucraina, Trump a Kiev e Mosca: "Senza accordo lasciamo negoziati" LIVE

'Se una delle due parti si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati. Ma spero che non accada, vogliamo fare un accordo in Ucraina velocemente', ha detto il presidente americano Trump, alla Casa Bianca commentando le parole del segretario di Stato Rubio: 'Non è la nostra guerra, se non si sblocca la tregua, siamo pronti a voltare pagina', ha avvertito. Mosca replica che i colloqui sono 'difficili', ma 'i progressi ci sono'. Zelensky denuncia i 'raid del Venerdì Santo di Putin sui civili della città di Kharkiv. Secondo Bloomberg, nel piano presentato dagli Stati Uniti agli alleati c'è anche la proposta di allentare le sanzioni contro Mosca in caso di un cessate il fuoco duraturo e di riconoscere la Crimea. Annunciato per oggi lo scambio di 500 prigionieri

