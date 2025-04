Riarmo europeo, a che punto è il settore della difesa in Italia?

Dopo la proposta della Commissione Ue di un piano per riarmare l'Europa, la questione della difesa è tornata al centro dei riflettori. Il piano Readiness 2030 (inizialmente noto come ReArm Europe) punta a rafforzare l'industria militare del Vecchio Continente. Ma a che punto siamo in Italia? Sul tema si sono confrontati, durante la nuova puntata di Materia Grigia, il talk condotto da Fabio Vitale, Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza, e Francesco Vignarca della Rete italiana Pace e Disarmo