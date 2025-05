Abbiamo incontrato lo scrittore svizzero al Salone del Libro di Torino. Il suo ultimo romanzo “La catastrofica visita allo zoo”, edito da La nave di Teseo, è fuori dagli schemi. Non un classico “polar”, ma una storia pensata per i lettori di tutte le età. “La letteratura può aiutare le generazioni a comunicare in un momento in cui sembra impossibile capirsi”, afferma. Ha già in serbo il prossimo libro?