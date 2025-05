Il caso di Emanuele De Maria, il detenuto evaso dal carcere di Bollate (Milano), che avrebbe commesso un femminicidio prima di suicidarsi, ha riaperto il dibattito. I numeri mostrano che la recidiva, per chi lavora (dentro e fuori dalle prigioni) e per chi è sottoposto a misure alternative, è molto più bassa. Gli ex detenuti: “Siamo ancora pochi a lavorare ma un impiego dignitoso ci dà dignità, prima ancora che uno stipendio”