Guerra Ucraina, piano europeo in 4 punti per Kiev. Cosa prevede

Introduzione

Il premier britannico Keir Starmer, dopo il vertice di domenica a Londra, ha annunciato che i leader presenti - in rappresentanza di 16 Paesi euroatlantici, Nato e Unione europea - hanno dato il consenso a quattro precisi impegni europei. Una nuova bozza di piano per l'Ucraina promossa da Regno Unito e Francia, con il coinvolgimento di Kiev e magari di un paio di altri Paesi europei al momento imprecisati, e destinata nelle intenzioni ad accrescere il ruolo politico del Vecchio Continente, ma anche i costi a suo carico in vista del dopoguerra, nella speranza che questo possa bastare all'amministrazione Trump. "L'Europa deve assumersi il grosso del lavoro" in Ucraina per continuare a sostenere Kiev militarmente, sia adesso sia di fronte a un futuro accordo di pace, ha ribadito Starmer. Francia e Gran Bretagna propongono una tregua di un mese in Ucraina "nell'aria, nei mari e nelle infrastrutture energetiche", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Le Figaro.

Resta da chiarire se, e a quali condizioni, Trump possa tornare a bordo, al di là delle promesse di un maggiore impegno europeo nella ripartizione delle spese belliche in seno alla Nato. Promesse riemerse a Londra sulla scia proprio degli ultimi annunci britannici: un prestito di ulteriori 2,7 miliardi di euro da spendere in armi per Kiev e rimborsare con i profitti di asset russi congelati; lo sblocco a fini anche militari da parte della cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, di un fondo pubblico da 30 miliardi destinato in origine a finanziare solo infrastrutture civili; gli ulteriori 2 miliardi di euro messi sul piatto da Starmer per rafforzare la difesa aerea ucraina con "5.000 missili".