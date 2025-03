A Sky TG25 l’analisi dello scontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

In diretta tv , dallo studio Ovale, davanti al mondo, il presidente degli Stati Uniti Trump ha trasformato l'incontro con l'ospite Zelensky in qualcosa a metà tra un Apprentice e una Casa del Grande Fratello. E ora, che succede?

Le brutte intenzioni la maleducazione...

Trump e Zelensky come dei Morgan e Bugo qualunque. In diretta tv, dallo studio Ovale, davanti al mondo, il presidente degli Stati Uniti Trump ha trasformato l'incontro con l'ospite Zelensky in qualcosa di molto più basso, a metà tra un Apprentice e una Casa del Grande Fratello. Solo che la Casa era bianca e il mondo per la prima volta ha assistito a qualcosa che per toni e contenuti non ha precedenti nei rapporti di massimo livello diplomatico tra Paesi nella storia moderna.

E ora? Che succede?

