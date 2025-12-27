Offerte Sky
Slovenia, suonatori di fisarmoniche in protesta a Lubiana

Mondo

A Lubiana, in Slovenia, centinaia di suonatori di fisarmoniche hanno riempito la piazza principale della capitale per protestare contro il divieto temporaneo di esibizioni di strada. I musicisti si sono esibiti per oltre un'ora eseguendo brani folk sloveni davanti a centinaia di passanti.

