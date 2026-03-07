Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tel Aviv, manifestazione contro la guerra: disordini

Mondo

A Tel Aviv alcune decine di manifestanti sono scesi in piazza contro la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran mentre il conflitto entra nella seconda settimana. La protesta, organizzata nel centro della città, ha visto i dimostranti chiedere l’interruzione delle operazioni contro Teheran. Le forze di polizia sono intervenute per disperdere il gruppo, allontanando i manifestanti e procedendo ad alcuni arresti. Nel frattempo la coalizione militare guidata da Stati Uniti e Israele ha intensificato i bombardamenti, colpendo infrastrutture e installazioni militari iraniane incluse zone strategiche di Teheran e Isfahan. Fonti statunitensi affermano che nelle prime fasi del conflitto sono stati distrutti numerosi mezzi navali iraniani e condotti migliaia di raid aerei su obiettivi delle Guardie rivoluzionarie e altri asset strategici.

Prossimi video

Nepal, ex rapper Balendra Shah rivoluziona la politica

Mondo

Sky Tg25, una settimana di guerra in Iran: intervista a Minniti

Mondo

Guerra Iran, Trump: da 0 a 10 va bene 15, abbiamo fatto un favore al mondo

Mondo

Pedde: Pasdaran non vogliono guida suprema con più poteri

Mondo

Pedde: forte dualismo interno nei vertici di Teheran

Mondo

Flower Show, un’esplosione di colore anticipa la primavera

Mondo