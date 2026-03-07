Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Sky Tg25, guerra Iran: l'intervista a Minniti e il bilancio di una settimana di conflitto

Mondo

Ospite di Alessio Viola a Sky Tg25, l'ex ministro dell'Interno e presidente della fondazione Leonardo Med-Or analizza lo scenario internazionale a una settimana dall'inizio della guerra scatenata da Usa e Israele

Ospite di Alessio Viola a Sky Tg25, l'ex ministro dell'Interno e presidente della fondazione Leonardo Med-Or Marco Minniti analizza lo scenario internazionale a una settimana dall'inizio della guerra in Iran.

