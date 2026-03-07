Ospite di Alessio Viola a Sky Tg25, l'ex ministro dell'Interno e presidente della fondazione Leonardo Med-Or analizza lo scenario internazionale a una settimana dall'inizio della guerra scatenata da Usa e Israele
Ospite di Alessio Viola a Sky Tg25, l'ex ministro dell'Interno e presidente della fondazione Leonardo Med-Or Marco Minniti analizza lo scenario internazionale a una settimana dall'inizio della guerra in Iran.
