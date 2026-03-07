Offerte Sky
Frana colpisce il Perù, danneggiate centinaia di abitazioni

Mondo

Piogge torrenziali provocano una frana devastante ad Arequipa con centinaia di case danneggiate. Circa 5.500 abitazioni colpite nella regione e numerose famiglie evacuate nei rifugi temporanei. Recuperati i corpi di un padre e di suo figlio travolti dalla colata di fango. Il fenomeno climatico El Niño Costero aumenta il rischio di nuove frane e inondazioni in Perù

