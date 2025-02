Lite Zelensky-Trump, le urla e poi la “cacciata” dalla Casa Bianca. Cosa è successo

L'incontro, a Washington, sembrava essere partito sotto i migliori auspici. Tutto da protocollo. "Insieme, possiamo fermare Putin", le parole del presidente ucraino appena arrivato alla Casa Bianca. Poi, tutto è precipitato. E, nello Studio Ovale, in mondovisione, per circa 20 minuti, è andato in scena uno scontro senza precedenti. Il presidente americano - spalleggiato dal suo vice JD Vance - a quello ucraino: "Giochi con la Terza Guerra Mondiale. O fai un accordo o noi siamo fuori!" ascolta articolo

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, per la firma sull'accordo tra Usa e Ucraina sui minerali strategici, a Washington, sembrava essere partito sotto i migliori auspici. Tutto da protocollo: sorrisi, strette di mano. "Insieme, possiamo fermare Putin", le parole del presidente ucraino appena arrivato alla Casa Bianca. Poi, tutto è precipitato. E, nello Studio Ovale, in mondovisione, è andato in scena uno scontro verbale senza precedenti (COSA SI SONO DETTI: VIDEO - LE NEWS IN DIRETTA).

Lo scontro Se all’inizio i toni erano distesi, e si è parlato di un possibile accordo, man mano che il confronto tra i due andava avanti, la tensione è salita. Nel diverbio, durato circa 20 di minuti, Trump - spalleggiato dal suo vice JD Vance - ha accusato il presidente ucraino di "mettersi in una pessima posizione" e di "non avere le carte di mano" per una accordo. "Dovete essere riconoscenti!", ha poi urlato Trump. Non solo: il tycoon ha accusato il leader ucraino di "giocare con la Terza Guerra Mondiale". Poi, è stato Vance a rincarare la dose: "Pensi che sia rispettoso venire nello Studio Ovale degli Stati Uniti d’America e attaccare l’amministrazione che sta cercando di impedire la distruzione del tuo Paese?”. Fino ad arrivare alla minaccia lanciata da Trump: “O fai un accordo o noi siamo fuori!". A un certo punto, il presidente americano ha anche detto al leader ucraino che, “senza le armi degli Stati Uniti, avresti perso la guerra in due settimane". In un altro passaggio, lo ha insultato dicendogli che "non è tanto intelligente". Dal canto suo, Zelensky ha provato a rispondere, dicendo di essere arrivato negli Stati Uniti "non per giocare a carte". "Tutti hanno problemi" ha detto al tycoon, "tu hai un Oceano di mezzo e non senti adesso l'impatto della guerra, ma lo sentirai in futuro". Approfondimento Scontro Trump-Zelensky, Macron: "Rispettare chi combatte Russia"

Zelensky e la "cacciata" dalla Casa Bianca A conclusione del colloquio, Zelensky ha subito lasciato la Casa Bianca, su richiesta, secondo quanto riferito da Fox News, dello stesso Trump, e la conferenza stampa prevista alla fine del faccia a faccia è stata repentinamente annullata. Secondo la Cnn, invece, Trump avrebbe chiesto al suo segretario di Stato - Marco Rubio - e al suo consigliere per la Sicurezza nazionale - Michael Waltz - di comunicare agli ucraini alla Casa Bianca, incluso Volodymyr Zelensky, di lasciare l'edificio. "Può tornare quando sarà pronto per la pace", ha scritto, in ogni caso, lo stesso Trump su Truth, accusando il leader ucraino "di aver mancato di rispetto agli Stati Uniti".

Dopo l'incontro Ad ogni modo, dopo il duro scontro, Zelensky ha scritto su X un messaggio che appare come distensivo: "Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente, al Congresso e agli americani". "L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto. In seguito, è emerso che il leader ucraino ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e il segretario generale della Nato Mark Rutte, come riporta il Financial Times.