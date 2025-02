Ucraina, risorse minerarie e terre rare: cosa sono e quanto valgono

Introduzione

Se ne discute ormai da giorni, e la trattativa sul tema tra gli Stati Uniti e l’Ucraina sembra essere in dirittura d’arrivo: sono le terre rare, per le quali Washington e Kiev sembrano avere trovato un’intesta del valore di 500 miliardi di dollari. Tanto che Zelensky sarebbe atteso venerdì a Washington per la firma finale. Del resto l’Ucraina, in base a quanto riportato dall’edizione 2024 della pubblicazione di riferimento World Mining Data, da sola concentra circa il 5% delle risorse minerarie mondiali, anche se non tutte sono sfruttate o facilmente sfruttabili.



La partita delle risorse minerarie del Paese, e in particolare delle terre rare, è cruciale dal punto di vista economico: il mercato globale infatti è previsto in rapida espansione. Se oggi vale quasi 11 miliardi di dollari, si stima che entro il 2031 arriverà ai 21,7 miliardi: un ritmo di crescita previsto del 7,4% all'anno.