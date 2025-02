Ucraina, la posizione del governo sull'invio di truppe italiane

Introduzione

Non c’è ancora un accordo sull’ipotetico invio di truppe di pace europee in Ucraina. Nei giorni scorsi Emmanuel Macron ha portato alla Casa Bianca il piano concordato con Keir Starmer (a capo del Regno Unito), che prevede 30.000 peacekeeper europei dispiegati nel Paese a garanzia della sicurezza. È emersa però una spaccatura fra i leader riuniti a Parigi. Per quanto riguarda l’Italia, fonti del governo hanno confermato che “l'invio di truppe italiane in Ucraina non è all'ordine del giorno. Dopodiché, se un domani ci dovesse essere una missione Onu con contingenti di vari Paesi, si potrà magari ragionare. Ma non è all'ordine del giorno, non se ne è mai parlato”. Le stesse fonti definiscono "notizie totalmente campate per aria" le ricostruzioni sulle valutazioni di un invio di truppe. "Non esiste questo dibattito all'interno della maggioranza"