Incontro Trump-Macron, il tycoon: “Guerra Ucraina può finire a breve”

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron per un incontro incentrato sulla risoluzione della guerra in Ucraina ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Il conflitto “potrebbe finire entro qualche settimana”, ha detto il tycoon che ha poi aggiunto: "Siamo vicini a un accordo con Kiev sui minerali”. Trump ha poi affermato che incontrerà presto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che potrebbe "venire questa settimana o la prossima per firmare l'accordo" sui minerali. Inoltre anche un incontro con il presidente russo Vladimir Putin ci sarà presto, promette l’inquilino della Casa Bianca. I due leader, secondo il programma, terranno una conferenza stampa congiunta intorno alle 20 ora italiana. Poche ora prima avevano partecipato insieme alla riunione in videoconferenza del G7 sempre a Washington.

Trump: “Europa darà garanzie di sicurezza a Kiev”

"L'Europa darà garanzie di sicurezza all’Ucraina”, ha detto Trump parlando al fianco di Macron alla Casa Bianca. Il presidente americano ha poi aggiunto che “La Nato è una cosa buona se usata correttamente”. Secondo Trump, Vladimir Putin accetterà le truppe di pace europee in territorio ucraino. Poi interpellato sui possibili dazi doganali con l'Italia, ha elogiato le doti di leadership della premier Giorgia Meloni. "È una grande leader", ha detto, sottolineando che l'Italia è un alleato "molto importante" per gli Stati Uniti.

Macron a Trump: “Coinvolgere Kiev nei colloqui di pace”

Il presidente francese ha invece chiesto che l'Ucraina sia coinvolta nei colloqui di pace. Macron ha aggiunto di sperare in un "forte" coinvolgimento degli Stati Uniti per garantire la pace in Ucraina e ha detto che l'Europa è disposta a diventare un partner più forte in materia di difesa. Poi ha detto che gli europei sono pronti all'invio di truppe nel territorio ucraino per verificare che la pace sia rispettata.