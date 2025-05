Ucraina, Putin propone negoziati con Kiev giovedì a Istanbul. LIVE

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che un uomo è rimasto ferito questa matta in seguito a un attacco ucraino con un drone contro un veicolo in movimento: lo riporta la Tass. "Nella città di Valuiki, un uomo è rimasto ferito nell'attacco di un drone a un'auto in movimento. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con numerose ferite da schegge alla schiena", si legge nel messaggio pubblicato su Telegram. Due veicoli sono stati danneggiati nell'attacco, ha aggiunto il governatore.