Origini italiane, francesi e spagnole di Papa Leone XIV: cosa sappiamo

Nato il 14 settembre 1955 nella più grande città dell'Illinois, Papa Leone XIV è il primo capo della Chiesa cattolica di origini statunitensi e raramente, nelle sue interviste, ha fatto riferimenti alle origini della sua famiglia. L'indizio principale arriva dalla biografia di Prevost pubblicata dalla sala stampa vaticana, che ricorda come i genitori del nuovo vescovo di Roma siano Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole. Robert ha anche due fratelli, Louis Martín e John Joseph. Un mix di radici europee che ha influenzato la formazione culturale e spirituale di Prevost. La sua famiglia ha sempre mantenuto un forte legame con la tradizione cattolica, trasmettendo al giovane Robert valori di fede, servizio e apertura al mondo. Non a caso, il cognome Prevost è molto diffuso in Francia, ma se ne possono trovare tracce anche nel Nord Italia.

Il legame di Prevost con l'Italia

Come ricostruito dai quotidiani statunitensi, i nonni di Leone XIV arrivarono negli Stati Uniti all'inizio del 1900 per stabilirsi a Chicago dove, nel 1920, è nato il papà Louis Marius. Le origini italiane arrivano proprio dal padre del Pontefice, ma non viene dettagliata una zona specifica o la tipologia di legame. Minori le informazioni sulla madre, Mildred Martinez, di origini spagnole. Oltre alle radici paterne, il nuovo Papa ha avuto "contatti" con l'Italia anche prima di diventare il vescovo di Roma. Prevost ha trascorso i suoi primi anni di vita negli Stati Uniti, ma dopo i voti solenni del 1981, all'età di 27 anni, viene mandato a Roma per studiare Diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum). Un primo viaggio nel nostro Pese non sarebbe stato l'ultimo. Dopo diverse esperienze negli Usa e una lunga missione in Perù, Prevost ha fatto ritorno, sempre a Roma, nel 2023, dopo la chiamata di Papa Francesco che lo ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.