Papa Leone XIV, dopo l'elezione la visita al Palazzo del Sant'Uffizio dove viveva. VIDEO

Il primo gesto da Papa di Leone XIV è stato quello di recarsi al Palazzo del Sant'Uffizio, dove viveva, per salutare i presenti. In un video diffuso sui social del Vaticano si vede il neo eletto Pontefice parlare e scherzare con le persone nel cortile della residenza dove si era trasferito nel 2023. Dopo aver scattato qualche selfie ha impartito a tutti una benedizione: "Auguri e grazie a voi”. Mentre, in un altro filmato, Prevost scherza sulla sua firma e sulla data di ieri: “Devo fare alcune prove”, dice divertito mentre sigla la Bibbia di una fedele. Poi ridendo chiede: “Che giorno è oggi?”.